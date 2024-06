Finisce con una pazza vittoria last minute la sfida tra Portogallo e Repubblica Ceca, valida per la prima giornata del Gruppo F di Euro 2024. A decidere la Red Bull Arena di Lipsia ci pensa il baby Francisco Conceicao, figlio dell'ex Inter Sergio, rapido a scaraventare in rete un pallone vagante in area al minuto 92, pochi giri di orologio dopo il suo ingresso in campo: è la rete del definitivo 2-1 lusitano che arriva dopo il gol di Provod e l'autogol di Hranac.

Il Portogallo raggiunge così in vetta la Turchia di Calhanoglu (vittoriosa contro la Georgia) a quota tre punti in classifica.