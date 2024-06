Poche emozioni e nessun gol nell'ultima giornata del Gruppo C di Euro 2024, dove Inghilterra-Slovenia e Danimarca-Serbia finiscono con un doppio 0-0. I vice campioni d'Europa chiudono al primo posto a quota 5, seguiti da Danimarca e Slovenia appaiate a 3 punti e con tutti i dati in pari: i danesi passano come secondi grazie al ranking, mentre gli sloveni entrano agli ottavi come una delle migliori terze. La Serbia è invece eliminata.