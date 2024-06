Sfruttando la mezza giornata libera concessa dopo la vittoria contro l'Albania e dopo l'allenamento di questa mattina, alcuni giocatori della Nazionale e lo staff al completo hanno scelto di cenare a Casa Azzurri. Andrea Cambiaso, Federico Chiesa, Michael Folorunsho, Davide Frattesi, Raoul Bellanova e Gianluca Scamacca hanno raggiunto la Matthias Grothe Halle, area che ospita i tifosi della Nazionale e i partner della Figc, attirando ovviamente l'attenzione di un centinaio di tifosi che ha atteso fuori dal ristorante gli azzurri per una foto o un autografo. Ma visto che il cuore della Nazionale è grande, dopo la cena e prima che gli azzurri tornassero nel ritiro di Iserlohn sono state aperte le porte della sala ai bambini. L'emozione nei loro occhi di poter scattare un selfie con i loro idoli che, pennarello in mano, hanno firmato maglie, felpe e cappellini, regalando un sorriso ai piccoli tifosi e ai loro genitori, che attaccati al vetro riprendevano un momento di grande dolcezza.

Una ragazza con la maglia di Chiesa è entrata nel ristorante in lacrime, consapevole che stava per vivere un momento unico: dal tavolo accanto rispetto a quello dei calciatori, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il ct Luciano Spalletti hanno osservato la scena e hanno voluto chiamare la giovane tifosa per abbracciarla. Una giornata interamente dedicata ai bambini, dopo che in mattinata sempre a Casa Azzurri erano stati premiati i giovani studenti vincitori del concorso "Il migliore gol delle nostre nazionali: fai gol anche tu!", promosso dall'Ambasciata italiana in Germania in collaborazione con la Figc.