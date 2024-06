Vincenzo Montella sarà l’ultimo dei cinque allenatori italiani di Euro 2024 a scendere in campo per l’esordio. La sua Turchia, prima nel girone di qualificazione e in Germania con molte ambizioni, scenderà in campo domani alle 18 contro la Georgia, alla prima partecipazione della sua storia. Quote sbilanciate secondo gli esperti di William Hill e Snai, che vedono la Turchia avanti tra 1,70 e 1,75, con il pareggio offerto a 3,60 e il colpo georgiano a 5,25.



Sfida con poche reti secondo i bookie: segni Under (1,67 e No Goal (1,77) favoriti su Over (2,10) e Goal (1,95). In pole tra i marcatori Hakan Calhanoglu e Kerem Akturkoglu a 3,50, seguiti dallo juventino Kenan Yildiz e dal centravanti Baris Yilmaz, entrambi in lavagna a 4.