Intervistato da Sky Sport, il difensore dell'Atalanta, nonché della Nazionale albanese, Berat Djimsiti è tornato sul ko incassato contro la Nazionale azzurra: "L'Italia ha confermato di essere una grande Nazione. Era pronta a giocare questo torneo ed è anche abituata a vincerla, lo sappiamo. Dobbiamo partire da quei primi minuti in vantaggio. Poi loro ci hanno pressato molto e sono arrivati con facilità nella nostra area facendo gol ed è diventato difficile per noi. Sicuramente bisogna stare attenti agli errori in queste partite perché possono far male e cambiano le gare".