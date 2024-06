"Mi sento benissimo e non vedo l'ora che inizi la partita, per sistemare tutto quello che è andato storto nella prima partita. Veniamo alle conferenze stampa in ordine già stabilito, era stato concordato da tempo. La mia presenza qui non significa niente per la formazione titolare" ha detto Ivan Perisic in conferenza stampa prima del match contro la Spagna.

Sull'Albania:

"Hanno fatto un buon lavoro nelle qualificazioni, li abbiamo studiati. Sono un team fanatico e daranno tutto sul campo dal primo all'ultimo minuto. Se non affrontiamo la gara allo stesso modo, sarà difficile per noi, ecco perché domani punteremo a dare tutto per i tre punti".

Dovete avere pazienza?

"Sarà importante avere pazienza, ma dobbiamo iniziare in modo diverso rispetto alla Spagna. Se tutto non va secondo i piani, abbiamo il secondo tempo, abbiamo anche giocatori dalla panchina e non vediamo l'ora di correggere ciò che non è andato".