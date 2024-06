Iker Casillas interviene oggi dalle colonne di Tuttosport nel giorno di Italia-Spagna. "Credo sia una sfida più complicata e dura rispetto a quella contro la Croazia. A dire il vero anche la partita contro la nazionale a scacchi era stata un po’ complessa, con i nostri rivali che avevano provato a recuperare, ma alla fine sono stati sfortunati. Vediamo come si comporterà la Spagna nella prossima partita. È qui contro l’Italia che andremo davvero a misurare la forza. Il format è cambiato, il che significa un aumento delle squadre. Sia il calcio, che i tifosi ne hanno beneficiato: siamo capaci di vivere questo momento attraverso la passione e il tifo. Godersi un torneo come questo è privilegio, è sempre divertente".

Tra le varie riflessioni, ce n'è anche una sul Var. "Credo che come ogni cosa debba evolversi, anche il Var deve migliorare. Vorrei diventasse più veloce, con le immagini più chiare in modo che ci sia una possibile risoluzione per qualsiasi situazione. Non si può stare fermi dieci minuti per prendere una decisione. Penso che nel calcio il Var sia un elemento positivo. Alla fine si deve puntare su ciò che è giusto".