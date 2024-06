Alessandro Bastoni predica equilibrio prima dello scontro cruciale di stasera contro la Croazia che deciderà il futuro della Nazionale italiana a Euro 2024: "Non ci siamo abbattuti dopo la Spagna e non ci siamo esaltati dopo l'Albania - ha spiegato il difensore dell'Inter a Rai Sport -- Abbiamo analizzato la sconfitta, dobbiamo per forza di cosa fare meglio rispetto a giovedì: siamo pronti. Dobbiamo affrontare la Croazia da squadra, con i singoli è difficile fare qualcosa. Dobbiamo compattarci".