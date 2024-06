Per non farsi trovare impreparata all'evenienza, la Nazionale austriaca oggi ha svolto l'allenamento allenandosi anche sui calci di rigore in vista della gara valida per gli ottavi di finale degli Europei contro la Turchia, in programma martedì (ore 21) a Lipsia. Come rivelato da Florian Grillitsch in conferenza, il ct Ralf Rangnick ha ordinato ai suoi giocatori di battere un rigore dopo ogni gol realizzato in partitella per confermare lo stesso: "Altrimenti non contava", le parole del centrocampista dell'Hoffenheim riportate da Sky Sport Austria. "Si può certamente allenare questo fondamentale, ma questa situazione di pressione, se dovesse arrivare, è difficile da ricreare”, ha aggiunto il classe 1995.

Per la cronaca, nelle prime tre gare del girone, l'Austria ha beneficiato di un tiro dal dischetto, trasformato da Marko Arnautovic nella vittoria sulla Polonia.