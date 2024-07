Alessandro Altobelli non usa giri di parole per inquadrare la brutta figura fatta a Euro 2024 dalla Nazionale italiana. "Mi dispiace dirlo, è la prima volta che mi esprimo in questo modo, ma la Nazionale non è pervenuta agli Europei, siamo mancati in tutto. L'unico che possiamo salvare è Donnarumma, anche Calafiori mi è piaciuto. Gli altri, invece, non sono stati all'altezza. Qui c'è da rivedere tutto", le parole a Rai Sport di Spillo.