L'Inter lancia una fusion inedita tra virtuale e reale: a partire dal 29 aprile, infatti, a capsule collection Made in Milano, una collezione a tiratura limitata lanciata negli scorsi mesi, rompe la parete del reale e sbarca sul virtuale, più precisamente su Fifa22 nella sezione Volta Football. I tifosi nerazzurri avranno la straordinaria possibilità di vestire i propri giocatori con la felpa, la T-Shirt e i pantaloncini della collezione Made in Milano, caratterizzata dal motivo a pelle di serpente. I prodotti sono stati realizzati da Youth, azienda fondatrice dei marchi Iuter e Octopus Brand, i due streetwear brand milanesi più rilevanti per le nuove generazioni.