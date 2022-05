"Electronic Arts Inc. ha annunciato che nel 2023 i suoi giochi di calcio di fama mondiale proseguiranno sotto un nuovo marchio: EA SPORTS FC™. Questa mossa consentirà a EA di offrire la più grande esperienza sportiva interattiva al mondo per la sua sempre più numerosa comunità in collaborazione con più di 300 partner nel mondo del calcio - si legge nella nota ufficiale di Electronic Arts -. EA SPORTS FC™ sarà per EA la piattaforma tramite la quale innovare, creare e dare vita a nuove esperienze. La piattaforma inaugurerà più aree dello sport alla vita, e sfrutterà la forza collettiva di più di 150 milioni di giocatori impegnati nei giochi di calcio globali di EA SPORTS oggi – oltre che a raggiungere centinaia di milioni di nuovi fan negli anni a venire".