Per due partite su tre ha mantenuto inviolata la sua porta in Champions League. Secondo Samuel Eto’o è tra i primi tre del mondo nel suo ruolo. All’Inter tutti già lo amano. André Onana è uno degli uomini copertina del momento. E il suo agente, Albert Botines, proprietario della Goal Management Agency, commenta così, in esclusiva a FcInterNews, la situazione del suo assistito: “Ieri sera, al termine del match contro il Barcellona, sia io che Jordi (membro dell'ufficio stampa della comunicazione dell’agenzia, ndr) abbiamo aspettato André e poi siamo stati con lui e con la sua famiglia. Era molto contento della titolarità, per una vittoria molto importante per il club, per i calciatori nerazzurri e soprattutto per la ripercussione sui rivali”.

Come vive Onana questo periodo?

“È un vincitore, un ragazzo con una mentalità molto competitiva. Le prestazioni sono state positive, vuole sempre giocare e qualche volta gli è costato restare in panchina, però è conscio che ci sia un periodo di adattamento e ci vuole un po’ di pazienza per riuscire a giocare sempre e aiutare così la sua squadra. Detto questo, rispetta e rispetterà sempre le decisioni di Inzaghi”.