Dopo un brillante inizio di campionato col Genoa, Zinho Vanheusden si è infortunato, compromettendo così la restante parte della stagione. Il recupero dell’atleta classe '99 procede per il meglio (è stata apportata una correzione ai muscoli posteriori della coscia) e adesso il ragazzo di Hasselt pensa al proprio futuro con serenità, dato che i medici lo hanno tranquillizzato sull’entità di quanto successo, specificando anche che con la corretta riabilitazione tutto dovrebbe essere superato in via definitiva.

Ovviamente quel che sarà di Zinho verrà deciso dall'Inter, proprietaria del suo cartellino. L’ex capitano dello Standard Liegi però resterebbe volentieri al Grifone, visto che l'allenatore Alexander Blessin lo apprezza particolarmente. Desiderio quello del belga che non cambierebbe nemmeno in caso di retrocessione in Serie B del Genoa, ad oggi possibilità concreta. Il giovane difensore nella prossima annata punta infatti a giocare con continuità per mostrare nuovamente ai tifosi liguri le proprie capacità.

