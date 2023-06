Mentre tra i club sembra si stia trovando finalmente la quadra, resta ancora un problema nell'operazione Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Nulla che possa fare saltare il trasferimento, anche perché si tratta di una questione più che altro interna. Come appurato da FcInterNews.it non c'è infatti intesa sulle commissioni, o meglio sulla suddivisione delle stesse, tra l'intermediario che ha curato il trasferimento e ha sistemato le problematiche con l'Inter e il padre di Brozovic, ufficialmente il suo rappresentante. Un ultimo ostacolo in un affare di mercato che fatica ad arrivare a una conclusione definitiva.