Dalle parole ai fatti: già nella settimana entrante, probabilmente tra martedì e mercoledì, è previsto un contatto tra la dirigenza nerazzurra e Roberto Sistici, che gestisce lgli interessi professionali di Milan Skriniar . Archiviata la vicenda PSG, adesso, la priorità nerazzurra è rinnovare il contratto dello slovacco, in scadenza nel 2023. Come anticipato nelle scorse settimane, rispetto alla bozza di contratto da 4,5-5 milioni a stagione in Viale della Liberazione dovranno alzare un po' la posta, anche alla luce della ricca offerta dei parigini al giocatore.

Per questo la volontà è offrirgli un accordo pari a quello di Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez, tra i 6 e i 6,5 milioni netti fino al 2027. L'aspetto più importante della vicenda è che l'input per rinnovare Skriniar in tempi brevi è arrivato dal presidente Steven Zhang, che vuole blindare prima possibile uno dei punti di riferimento dell'Inter. Per questo è legittimo attendersi che dopo il prossimo contatto non bisognerà attendere troppo prima della fumata bianca. Dopotutto è la volontà di tutte le parti in causa.