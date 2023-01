Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it , la finestra di mercato di gennaio non riguarderà Rigoberto Rivas , esterno offensivo in forza alla Reggina dal 1° luglio 2021, ma su cui la società nerazzurra vanta una percentuale per la futura rivendita (20%) da parte del club amaranto. L’ex canterano nerazzurro, classe 1998, è passato al club dello Stretto (firmando un contratto triennale, con scadenza a giugno del 2025) in un’operazione che ha permesso all’Inter di realizzare una plusvalenza, coinvolgendo anche un altro suo ex giocatore, Lorenzo Gavioli .

Ottime stagioni, fino ad ora, per l’honduregno (19 presenze, 3 gol e 2 assist in quest’annata), tanto da attirare l’attenzione di club della massima serie, sia italiana che straniera (Spezia e Sion). Ma Rivas non partirà, almeno sino al prossimo giugno, e il motivo è presto detto: il club reggino, guidato da mister Filippo Inzaghi, occupa al momento il secondo posto in Serie B e punta alla promozione diretta in massima serie. Dunque, l’organico attuale non si tocca…