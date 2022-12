Per evitare una situazione simile, il suo agente Oscar Damiani sta lavorando alacremente alla ricerca di una nuova destinazione e come anticipato nei giorni scorsi il suo bacino di ricerca è la Ligue1. Due in particolare i club che hanno manifestato interesse nei confronti del portiere romeno: Saint-Etienne e Reims. In settimana i contatti verranno intensificati per arrivare a un accordo rapidamente, con Radu che preferirebbe la seconda opzione per il semplice fatto di essere nella massima divisione francese (l'ASSE è la classica nobile decaduta che oggi partecipa alla seconda divisione dove oltretutto occupa l'ultima posizione in classifica).