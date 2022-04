Qualche ora fa in Spagna è emersa l'indiscrezione secondo cui il Barcellona sarebbe tornato alla carica per Lautaro Martinez in vista della prossima estate. Sul piatto i catalani avrebbero messo i cartellini di Miralem Pjanic e Memphis Delay, più una parte cash per raggiungere il valore attribuito dall'Inter all'argentino. Sebbene entrambi i calciatori di proprietà dei blaugrana siano profili di valore, la strategia nerazzurra è chiara: se Martinez verrà ceduto, sarà solo per cash, visto che l'obiettivo della società è innanzitutto finanziario. Inoltre, sia Pjanic sia Depay non interessano anche solo per i loro ingaggi troppo onerosi per le finanze del club di Viale della Liberazione, che deve innanzitutto tagliare i costi della rosa e non può aggiungere stipendi così elevati. Niente Barcellona, almeno a queste condizioni. Permangono invece gli interessi concreti per il Toro da parte di Atletico Madrid e Arsenal, che già si sono fatti avanti.