Il recupero di Henrikh Mkhitaryan è praticamente ultimato. L’armeno quest’oggi ha lavorato per la prima volta in parte col gruppo nerazzurro (l’unico assente alla seduta odierna per colpa dell’infortunio subito è stato Romelu Lukaku) e presto quindi il centrocampista ex Roma tornerà nell’elenco dei convocati di Simone Inzaghi. Difficile che succeda già domani per la gara contro la Cremonese (a meno che nell’ultimissima rifinitura delle prossime ore Mkhitaryan non faccia cambia idea al proprio allenatore), più plausibile sia arruolabile per il derby di inizio settembre contro il Milan.