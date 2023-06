Ad oggi non c’è stato alcun contatto ufficiale, o meglio concreto, con Giorgi Mamardashvili, o con chi ne cura gli interessi. Nonostante il portiere del Valencia sia stato indicato come possibile erede di André Onana, la strada per un suo approdo a Milano sarebbe tutta percorrere (che poi sia una meta eventualmente gradita, manco a dirlo). Tuttavia il destino di Mamardashvili potrebbe comunque essere legato all’Inter, anche se in modo indiretto.

L’estremo difensore georgiano è nella shortlist del Chelsea per il ruolo di nuovo numero uno (pur rimanendo Kepa, i Blues cercherebbero anche un vice). Con Onana, Mike Maignan e David Raya del Brentford. Sul 22 di Tbilisi anche l’attenzione del Tottenham.