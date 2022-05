Pochi minuti fa, a domanda diretta, Beppe Marotta ha confermato la fiducia nel rinnovo di Ivan Perisic, per il quale è previsto la settimana entrante un incontro tra le parti. Nel mentre, i tifosi si sono espressi accogliendo con cori e applausi l'esterno croato, manifestazione di affetto a cui hanno assistito anche l'agente Frane Jurcevic e l'avvocato di Perisic, presenti in tribuna per Inter-Sampdoria. A conferma che presto le parti proveranno a definire la situazione.