Qualche giorno fa sembrava che il Monza potesse risolvere molti dei problemi finanziari dell'Inter, lavorando alle trattative per Lorenzo Pirola e Andrea Pinamonti. Oggi però la situazione è piuttosto cambiata, perché per entrambe le trattative c'è stata una frenata significativa. Non c'è infatti intesa sulla valutazione del difensore classe 2002, che in base agli accordi doveva essere riscattato dai brianzoli per 8 milioni. Il Monza è fermo a 4,5, l'Inter non scende oltre i 6-7. E a questo punto è possibile che entrambi i club lascino scadere il diritto di riscatto e poi ne riparlino ripartendo da zero, sperando di trovare la quadra e sapendo che Salernitana e Hellas Verona hanno chiesto informazioni per il difensore.