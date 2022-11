Notizia di oggi data da Tuttosport è l'idea da parte dell'Inter di prendere in considerazione per la prossima stagione il difensore classe '92 del Torino, Levy Koffi Djidji. Il calciatore va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e potrebbe essere un'opportunità di mercato per sistemare una difesa che potrebbe essere rivoluzionata la prossima estate. La dirigenza nerazzurra ne ha parlato con l'agente Paolo Busardò, che ha confermato la situazione di stand-by con il Torino in ottica rinnovo.