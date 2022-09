Per il mercato dei parametri zero è ancora presto, ma neanche tanto. Le necessità dei club e le loro previsioni finanziarie impongono anche la riduzione dei costi e la ricerca di profili validi, meglio se low cost. In tal senso, molti sono i giocatori che sanno già che non rinnoveranno il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Ed è per questo che mediatori e agenti provano a offrirli già ora a club potenzialmente interessati. Questo è il caso di Mariano Diaz, 29enne attaccante del Real Madrid ormai da tempo ai margini del progetto.