Ottima stagione per Riccardo Boscolo Chio, centrocampista centrale classe 2002, che dopo la trafila nel settore giovanile nerazzurro lo scorso agosto è andato in prestito all’Imolese, squadra che ha militato nel girone B della Serie C. Un buon bottino per l’ex canterano nerazzurro: 22 presenze totali (incluso un gettone in Coppa Italia) con 2 gol e un assist per totali 931 minuti in campo. Un’annata, dunque, importante e decisiva per la crescita e la maturazione tecnico/tattica del calciatore.