Jens Odgaard, attaccante classe 1999, è a tutti gli effetti un giocatore del Sassuolo. Lo scorso 1° luglio, infatti, l’Inter ha chiuso la trattativa per l’ex Under19 sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una somma vicina ai 5 milioni di euro, ottenendo così una plusvalenza di quasi 4 milioni. Il calciatore danese, dopo aver collezionato 29 presenze, 15 gol e 5 assist con la Primavera nerazzurra, ha così firmato un contratto con il club del presidente Giorgio Squinzi fino al giugno del 2023.

Un’operazione importante, dunque, per tutte e tre le parti, anche se i due club parallelamente avevano lavorato anche per il trasferimento di Matteo Politano in nerazzurro. Detto questo, però, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, la società nerazzurra ha chiesto e ottenuto di inserire nel contratto un diritto di riacquisto, molto alto in questo caso. Se l’Inter, infatti, vorrà riprendersi Odgaard il prossimo anno dovrà riconoscere al Sassuolo 10 milioni di euro, mentre se lo vorrà fare tra due anni gli toccherà sborsare ben 15 milioni di euro. Insomma, cifre alte per un giocatore dal sicuro avvenire su cui un po' tutti scommettono, e a cui la cura di mister Roberto De Zerbi non potrà che fare bene.

