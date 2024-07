Si stringe il cerchio intorno a Giovanni Leoni, gioiello della Sampdoria che ha attirato le attenzioni di molti club a livello internazionale. Però se quelli Monaco, Tottenham e Atletico Madrid sono stati dei sondaggi, le società più convinte sono state Inter e Napoli, con i nerazzurri in vantaggio per aver lavorato a questa pista da più tempo.

Classe 2006, titolare nella Sampdoria, Leoni viene considerato un futuro campione e in Viale della Liberazione sanno di avere un jolly prezioso da giocare: Francesco Pio Esposito. La punta di Castellammare di Stabia piace molto alla Sampdoria che lo vorrebbe in prestito assieme al coetaneo Ebenezer Akinsanmiro, ormai prossimo al trasferimento.

Andrea Pirlo vorrebbe il più giovane degli Esposito, dopo aver allenato il secondogenito Sebastiano e se la Sampdoria riuscisse ad accontentarlo favorirebbe l'operazione Leoni con l'Inter, che lo lascerebbe a Genova per questa stagione e, in caso di promozione dei blucerchiati in Serie A, forse anche in quella successiva. Altrimenti i nerazzurri farebbero le loro valutazioni, mantenendo comunque il controllo del talentuoso difensore.