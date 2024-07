Un incontro interlocutorio tra amici: questo è quanto è sostanzialmente avvenuto quest'oggi nei pressi della sede dell'Inter, dove Michelangelo Minieri, agente di Giovanni Fabbian, ha incrociato Piero Ausilio e Dario Baccin. Minieri, stando a quanto appurato da FcInterNews.it, nel corso del tete-a-tete ha messo sul tavolo il nome di Logan Costa, difensore capoverdiano classe 2001 del Tolosa per il quale ha il mandato per l'Italia e che piace al Bologna. Un nome che però non risponde alle esigenze del club nerazzurro visto che Logan è destro e l'Inter vuole invece un giocatore di piede sinistro.

Per quel che riguarda la situazione di Fabbian, il tutto sarà gestito con calma a ridosso della prossima stagione, fermo restando il fatto che il club nerazzurro eserciterà con molta probabilità l'opzione di recompra fissata la scorsa estate nell'accordo coi felsinei.

