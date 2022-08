Non è stato il peggior sorteggio possibile, ma poco ci è mancato. Come sempre, o quasi, la Dea bendata non è stata per nulla benevola per l’Inter in Champions League. Bayern Monaco e Barcellona sono sicuramente squadre di livello mondiale, il Viktoria Plzen è invece un avversario che devi battere senza se e senza ma se vuoi andare avanti in Europa. Il problema però resta sempre lo stesso. Se tu ti reputi un top club, devi giocartela anche con le altre corazzate europee. È successo l’anno scorso contro Real Madrid e Liverpool (a prescindere dai vari risultati) come nelle stagioni precedenti in cui però era sempre mancato qualcosa per passare la prima fase.

Se leggo i commenti su internet e i gruppi Telegram sembra che l’Inter sia già fuori. E che quasi debba pensare a competere fino in fondo in Europa League dopo aver centrato il terzo posto. Discorsi da bar, che lasciano il tempo che trovano. Io non so se i nerazzurri riusciranno a passare il turno e il girone di Champions, ma sono certo che la rosa del Biscione abbia tutte le carte in regole per farlo. Non sono i favoriti sicuramente, ma nemmeno le rivali dei vice campioni d’Italia saranno state felici di aver pescato in terza fascia la Beneamata.