Può essere bella la sofferenza? Forse in un universo parallelo, o nei meandri della filosofia tedesca del 19esimo secolo. Sicuramente ieri sera il tifoso interista ha sofferto e non poco davanti al piccolo schermo di casa o direttamente al Do Dragao, per i pochi fortunati che sono riusciti a entrare nell'impianto (e ce ne sarebbero di cose da dire sull'organizzazione di un ottavo di finale di Champions League da parte dei portoghesi). Cento minuti intensi, in cui ogni singolo errore o disattenzione potevano costare carissimi. Classica battaglia da trasferta europea, in cui più che con il fioretto devi presentarti armato di sciabola, senza alcuna intenzione di fare prigionieri né di essere imprigionati. D'Altronde, nonostante l'assenza inattesa di Pepe, sapevano anche i bambini che il Porto se la sarebbe giocata anche sulla caciara per recuperare la sconfitta del Meazza.

Eppure i nerazzurri hanno rispettato pienamente le consegne e l'interpretazione tattica chiesta da Simone Inzaghi, che abbandonando per una sera la propria filosofia del possesso palla e del baricentro alto ha accettato di lasciare il pallino a Sergio Conceiçao, sperando che i padroni di casa lasciassero qualche buco dietro e di approfittarne (e qualcuno magari lo criticherà anche per questo...). Una strategia che ha pagato nonostante l'ennesima serata di polveri bagnate negli ultimi 20 metri. Pragmatismo allo stato puro, necessario dopo le streghe di La Spezia, dove i nerazzurri hanno rimediato critiche di ogni genere, anche alla loro professionalità. Critiche spazzate via in una serata di grande abnegazione e rispetto delle indicazioni, dello spartito.