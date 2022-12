Sì perché l'Inter ha fatto il massimo e l'offerta presentata da 6 milioni netti a stagione lo renderebbe a tutti gli effetti uno dei più pagati della rosa. Senza tralasciare l'ufficialità del passaggio della fascia da capitano sul suo braccio, un attestato di interismo ancora più pesante. Era noto a tutti che pareggiare l'offerta del Psg da 9 milioni di euro fosse praticamente impossibile dall'inizio. L'offerta economica è irrinunciabile, questo lo sappiamo tutti, ma noi interisti crediamo ancora in certi valori. Skriniar si è affermato come uno dei difensori migliori al mondo grazie all'Inter, dall'altra parte il suo acquisto (agli inizi anche contestato) è stato uno dei primi tasselli della storia recente-vincente della squadra nerazzurra. Entrambi devono tanto all'altro, ecco perché la dirigenza e lo spogliatoio non hanno avuto mai dubbi sul designarlo come erede di Handanovic .

Skriniar può rinunciare ai soldi per amor dell'Inter? Sì, può farlo. E nelle ultime ore si segnalano segnali di ottimismo e fiducia dal fronte del giocatore e del suo entourage. Anche perché i precedenti di Hakimi e Lukaku sono piuttosto recenti e significativi. Il marocchino al Psg non è riuscito ad essere così imponente come nel 3-5-2 nerazzurro e c'è chi giura che tornerebbe di corsa a Milano. Come ha fatto Big Rom, scappato a Londra dal suo Chelsea per poi accorgersi dopo pochi mesi di aver sbagliato scelta. Prevenire è meglio che curare, il tempo sta per scadere e Skriniar è chiamato a rispondere. Il Natale che arriva è l'occasione giusta per blindare un amore bellissimo. Perché l'Inter è l'Inter e oggi non può esistere un'Inter senza Skriniar.

