Affaticamento agli adduttori della coscia sinistra ieri sera, in Eintracht-Inter, per Ivan Perisic, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico nerazzurro. Intanto, il croato, che stamani è arrivato ad Appiano Gentile attorno alle 12, un po' più tardi rispetto agli altri compagni, non si è allenato. Anche se il problema non appare grave, come ha spiegato Luciano Spalletti dopo la gara: "Lo si recupera sicuramente: ha una massa muscolare importante, riesce a recuperare velocemente. Ha soltanto un affaticamento all'adduttore, per cui non si può pensare al rischio di una lesione muscolare". Lo riporta Sky Sport.

