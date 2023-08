Seconda seduta d'allenamento settimanale per l'Inter, tornata ad allenarsi già ieri dopo la vittoria di lunedì in casa del Cagliari, prima della terza giornata da disputare domenica pomeriggio contro la Fiorentina. I nerazzurri hanno lavorato questa mattina al Suning Training Centre, come testimoniano le foto diramate dal club.

Nerazzurri in campo per l'allenamento di oggi #ForzaInter — Inter (@Inter) August 30, 2023