Allenamento nel pomeriggio, a seguire ritiro. Nessuna conferenza stampa, ma Simone Inzaghi parlerà alla tv ufficiale del club. È questo il menù della giornata odierna, con Francesco Acerbi e Davide Frattesi, ieri ancora a parte, che dovrebbero lavorare oggi con il resto del gruppo (come già accaduto a Marcus Thuram 24 ore fa) per essere a disposizione di Inzaghi per la partita di domani (dove eventualmente siederebbero in panchina) contro il Genoa.

Ovviamente l’ultima parola spetta al mister. E solo più tardi si potranno avere delle risposte definitive in tal senso.