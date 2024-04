È ancora Wanda Nara a far partire un nuovo tormentone di mercato legato a Mauro Icardi. Non è passato inosservato l'ultimo scatto social pubblicato dalla moglie dell'ex capitano dell'Inter, ora in forza al Galatasaray. Il motivo? Una felpa della Juventus indossata dalla showgirl argentina (e agente di Maurito) in bella vista in una storia su Instagram.

Nel post, pubblicato, invece, Wanda ha preferito coprire il logo dei bianconeri con i capelli.