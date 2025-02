Di buonissimo umore per essersi messo alle spalle definitivamente il problema alla caviglia in tempo per giocare Napoli-Inter di sabato sera, Marcus Thuram ha trovato il modo per divertirsi ulteriormente al termine dell'allenamento odierno, quando, all'uscita dal centro sportivo di Appiano Gentile, ha incontrato il sosia di Lautaro Martinez. Al quale ha chiesto pure un selfie, tra risate e imitazioni. Di seguito il siparietto nel video girato da Sky Sport: