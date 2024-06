Affare immobiliare in vista per Andy van der Meijde. Secondo quanto riportato da Bekende Neighbours, infatti, l'ex calciatore olandese avrebbe messo in vendita la casa che condivideva con l'ex moglie Melissa. Acquistata nel 2019 per 825.000 euro con un mutuo di 200.000, oggi è in vendita per una cifra richiesta di quasi 2,4 milioni. All'orizzonte un profitto di quasi 1,6 milioni di euro.