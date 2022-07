Superando il rivale Rúrik Gíslason, Robin Gosens si è aggiudicato la puntata dello show tedesco 'Schlag den Star' andata in onda ieri sull'emittente tedesca ProSieben, accaparrandosi il premio di centomila euro. La vittoria è arrivata al termine di una serata dove non sono mancati anche momenti un po' particolari: in una delle prove di abilità previste all'interno della sfida, paragonabile ad una sorta di lancio del martello, il terzino dell'Inter si è esibito in un getto talmente lungo e forte da rischiare di colpire i cameramen all'esterno e alcune attrezzature presenti nel circondario. Per fortuna, nessun danno, con Gosens che si è prontamente scusato per quanto accaduto.