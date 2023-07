Il comitato esecutivo del Paris Saint-Germain Japan Tour 2023 ha annunciato che il musicista giapponese Tetsuya Komuro parteciperà a uno speciale show che si terrà allo Stadio Nazionale martedì 1 agosto, rivolto a coloro che hanno acquistato i biglietti hospitality della partita di Tokyo contro l'Inter. Komuro, musicista molto noto in patria vantando 20 milioni di dischi venduti dal 1984 a oggi, grande appassionato di calcio, parlerà del calcio europeo, la più grande forma di intrattenimento al mondo, e del rapporto tra sport e musica.

Racconta Komuro: "Mi piaceva la Premier League e spesso andavo allo stadio a guardarla. Adoravo l'atmosfera unica dell'Old Trafford, lo stadio è stato accuratamente progettato in modo che il pubblico potesse godersi il proprio tempo lì, e ricordo ancora chiaramente quanto fossi impressionato come musicista che offriva lo stesso tipo di intrattenimento. Finora ho visto tante partite, ma ogni volta che sento le voci dei tifosi sparsi per lo stadio, sento fortemente che la musica ha il potere di unire i cuori delle persone. Sono sicuro che la partita tra Paris Saint-Germain e Inter porterà molti di questi momenti in cui i cuori delle persone si uniranno. So che è difficile portare la Champions League europea a Tokyo, ma questa partita sarà un evento insolito che ci permetterà di poter assistere dal vivo a un match dello stesso livello".