Siparietto social per Andrea Ranocchia, pizzicato dalla star social Federico Carli, noto tifoso interista che ironizza sulla somiglianza fisica tra l'ex difensore centrale dell'Inter e l'attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. "Hai sbagliato il rigore contro l'Eintracht, come mai? Non eri in forma?" viene incalzato ironicamente l'ex numero 13 di Assisi che prontamente replica: "Io sono più tecnico".