Curioso siparietto nella mixed zone dell'Allianz Arena dopo Bayern Monaco-Inter. Mentre si stava preparando a rispondere alle domande dei giornalisti locali, Robin Gosens ha visto passare alle sue spalle Serge Gnabry invitandolo a partecipare all'intervista. Nulla da fare, il compagno di Nazionale, che è noto per non amare i dialoghi con la stampa, ha preferito glissare nonostante l'esterno nerazzurro gli ripetesse più volte "Non fare così, vieni qua".