Segnali social che fanno sognare. Il protagonista è Alexis Sanchez che, conclusa la stagione, si gode un po' di vacanze in giro per il suo Sudamerica. Il cileno, che al momento si trova a Buenos Aires, ha stuzzicato fantasia e desideri dei suoi vecchi tifosi. Foto pubblicata sui social con tanto di Monumental alle spalle, un dettaglio che molti supporters del River Plate in particolar modo hanno visto come possibile indizio di mercato, o quanto meno sperato. Il Niño che ha vestito la maglia dei Millonarios tra il 2007 e il 2008, lascerà l'Inter a breve secondo quanto finora trapelato, un addio dovuto perlopiù al pesante ingaggio da 7 mln di euro, costo eccessivo per le casse dei nerazzurri. Ingaggio eccessivo non solo per l'Inter, ma rivelatosi scoglio importante anche per altri club che avrebbero potuto ingaggiare il cileno.