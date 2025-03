Weekend dai toni tragicomici quello vissuto da un tifoso presumibilmente della Juventus, a giudicare dal tatuaggio... incriminato e incriminante. Tutta colpa del tatuaggio, quantomeno l'epilogo di una storia che ha visto in manette un giovane appunto presumibilmente tifoso della Vecchia Signora che per mesi e mesi tra il dicembre 2022 e l’ottobre 2024 aveva svaligiato negozi e botteghe responsabile. L'uomo agiva a volto scoperto, ma con tanto di logo della Juve tatuato sul collo, dettaglio che lo ha reso facilmente riconoscibile dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza che ha permesso agli inquirenti l'identificazione, coadiuvata in maniera schiacciante anche dalle impronte digitali lasciate anche su un registratore di cassa.

La richiesta della Procura di Firenze e l'ordinanza emessa dal gip hanno fatto scattare ieri mattina - fa sapere la Repubblica - l'arresto nei confronti dell'uomo, portato nel carcere di Sollicciano. Una episodio che ha fatto esplodere i social, riempitisi di sfottò nei confronti dei tifosi bianconeri, reduci già dalla triste sconfitta incassata proprio contro la Fiorentina.