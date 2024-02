Mercoledì sarà il giorno della consegna del premio 'Amico dei Bambini... Un Esempio per loro', edizione del 2023. A ricevere il riconoscimento (appuntamento alle ore 19.30 presso la Black Area della Galleria Lampo in via Valtellina 5 a Milano l’Us Aldini Bariviera) ci saranno anche due interisti, il direttore sportivo Piero Ausilio in compagnia di Mattero Darmian. Entrambi, come riporta La Gazzetta dello Sport, saranno presenti alla cerimonia.

Tra i premiati ci saranno anche il milanista Yacine Adli, il talento del Monza Andrea Colpani, oltre a Giorgio Scalvini e Davide Zappacosta e al procuratore Vincenzo Raiola.