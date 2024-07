La stagione dell'Inter è iniziata da poco più di una settimana e anche per mister Inzaghi c'è spazio per qualche piccolo momento di relax. Come riportato dal Corriere di Bologna, il tecnico nerazzurro ha passato il weekend in compagnia del figlio Tommaso e di altri amici a Ferriere, tra i boschi dell’Appennino piacentino, in Alta Val Nure.

Quella della raccolta dei funghi è una passione che il tecnico dell'Inter ha sempre coltivato con la sua famiglia da quando è piccolo.. Dalle foto pubblicate sui social dal figlio Tommaso si percepisce come la raccolta di porcini sia stata proficua. Immancabile il pranzo al sacco con la focaccia.