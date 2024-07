Il suo nome è in onore di José Mourinho, non è mai stato un mistero. Oggi però potrà crearsi la propria carriera nel calcio per essere ricordato semplicemente come José Sebastiani. Professione portiere, il figlio di Amadeus si è trasferito dall'Inter all'Udinese, dove si aggregherà alla U16 friulana. L'annuncio l'ha dato su X proprio il direttore sportivo dei bianconeri, Pierpaolo Marino: "José, il mio Tacconi giovane, finalmente all'Udinese. Giorno da ricordare!".

José, il mio Tacconi giovane, finalmente all’ Udinese !! Giorno da ricordare !! pic.twitter.com/IuZgIqUj90 — Pierpaolo Marino (@PierpaolMarino) July 12, 2024