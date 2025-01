Nuova avventura per José Mourinho che si tuffa in una nuova sfida extracalcistica e sbarca nel mondo della viticoltura. L'ex allenatore dell'Inter, oggi alla guida del Fenerbahçe, diventa produttore di vini ed esordisce in questo nuovo mondo con 'The Spcial One', un vino che nasce sulle colline portoghesi e prende un nome 'speciale'. A presentarlo al pubblico è lo stesso allenatore portoghese che tramite un video pubblicato su Instagram illustra ai suoi follower il suo prodotto lanciato nella nuova sfida prefissatasi.

"Da persona che valorizza precisione, qualità e eccellenza in ogni impresa, sono orgoglioso di presentare il mio vino personale: 'The Special One'. Scelto personalmente da una delle mie regioni preferite in Portogallo, questo vino riflette lo spirito della mia terra natia e il mio incessante desiderio di godermi ogni momento della vita. Realizzato con passione e cura, è un dono da uno speciale all'altro - si legge -. Che tu stia festeggiando una vittoria o trascorrendo del tempo con persone a cui tieni, questo vino è pensato per essere condiviso con qualcuno di veramente speciale".