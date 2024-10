Dopo aver vinto la prestigiosa 'Guirlande d'Honneur' nella scorsa edizione con il docufilm "Un giorno di Sole", Lega Serie A sarà ancora protagonista nella kermesse organizzata dalla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, che si terrà a Milano dal 5 al 9 novembre.

Il docufilm "Campioni del Made in Italy" sarà proiettato il 7 novembre 2024 alle ore 18:00, presso l'Auditorium Testori del Palazzo della Regione (Piazza Città di Lombardia, Milano), alla presenza di Massimo Ambrosini e Roberto Donadoni.

Khvicha Kvaratskhelia, Paulo Dybala, Dusan Vlahovic, Rafa Leao, Marcus Thuram e molti altri: le stelle del campionato italiano sono scese in campo per raccontare il meglio delle filiere produttive italiane nel film "Campioni del Made in Italy", un progetto che ha visto impegnati Lega Serie A, Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), prodotto presso l’International Broadcast Centre della Lega Serie A, con la regia di Dario Baldi.

“Intergalactic”, prodotto presso l’International Broadcast Centre della Lega Serie A, che racconta la cavalcata trionfale dell’Inter della seconda stella nella passata stagione, verrà proiettato l’8 novembre 2024 alle ore 18:30, sempre presso l`Auditorium Testori del Palazzo della Regione (Piazza Città di Lombardia, Milano).

I due film saranno in concorso al “SPORT MOVIES & TV – Milano International FICTS Fest” - Finale del Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva, curata dal Prof. Franco Ascani.

Infine ⁠ il film documentario “Seydou – Il sogno non ha colore” che affronta la tematica della lotta al razzismo nel calcio rappresentata dalla campagna della Lega Serie A “Keep Racism Out”, diretto da Simone Aleandri, e prodotto da Wonder Project con Rai Cinema e in collaborazione con Lega Serie A, verrà proiettato mercoledì 6 novembre alle 17:30 presso la Sala 2 del Cinema Centrale di Milano.