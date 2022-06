Addio al marchio 'Tiki Taka'. Come riporta Tvblog, dopo nove anni il titolo scomparirà dai palinsesti Mediaset. Nato nel 2013, il programma è stato condotto per sette stagioni da Pierluigi Pardo, fino all'avvento di Piero Chiambretti, che ha guidato la trasmissione nell'ultimo biennio. L'esperienza con Chiambretti però non proseguirà, con lo stesso volto torinese che si era detto non disponibile alla prosecuzione dell'avventura. A questo punto, anziché tentare una ennesima ripartenza, a Cologno Monzese hanno preferito mandare in soffitta l'intero brand, preferendo puntare tutto su 'Pressing' che andrà così in onda con un doppio appuntamento settimanale.